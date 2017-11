JAÏDA émet un emprunt obligataire de 300 MDH

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de viser une note d'information relative à l'émission par le Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc, JAÏDA, d'un emprunt obligataire non coté de 300 millions de dirhams (MDH).

Selon un communiqué de l’AMMC, cette opération porte sur l'émission de 3.000 obligations d’une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams, réparties en trois tranches.

D’une maturité de 3 ans, la première tranche (A) est soumise à un taux d’intérêt fixe de 2,52%, augmenté d’une prime de risque entre 70 et 85 points de base (pdb), soit un taux entre 3,22% et 3,37%, rapporte la MAP.

La tranche B, d’une maturité de 5 ans, est soumise, quant à elle, à un taux d’intérêt fixe de 2,74%, assorti d’une prime de risque entre 75 et 95 pdb, soit un taux entre 3,49% et 3,69%.

Pour sa part, la dernière tranche (C), également d’une maturité de 5 ans, est soumise à taux d’intérêt nominal, soit 2,59%, augmenté d’une prime de risque entre 70 et 85 pbs, soit un taux entre 3,29% et 3,44%.

Le mode d’allocation retenu est celui d’adjudication à la française. La période de souscription s’étend du 15 au 17 novembre 2017 inclus, précise le régulateur du marché des capitaux.

Selon JAÏDA, le présent programme, s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement de la société, devra lui permettra d’élargir sa présence sur le marché des capitaux et de diversifier ses sources de financement.

Ainsi, cette émission obligataire vise à financer le développement et la croissance de la société, renforcer ses ressources stables et aligner la maturité moyenne de ses sources de financement avec la durée moyenne des encours de crédits.

Elle vise aussi à diversifier et pérenniser les sources de financement de JAÏDA tout en optimisant ses coûts de financement.

La présente émission est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans la note d’information relative à l’opération.

La limitation de la souscription aux investisseurs qualifiés de droit marocain a pour objectif de faciliter la gestion des souscriptions sur le marché primaire. Il reste entendu que tout investisseur désirant acquérir les obligations pourra s’en procurer sur le marché secondaire.

Le fonds JAÏDA est né de la volonté de grandes institutions de soutenir efficacement et durablement le secteur de la microfinance au Maroc. Il sert de plateforme pour drainer de nouveaux capitaux privés vers le secteur de micro-crédit.

Il a pour mission d’améliorer la coordination des bailleurs de fonds et de renforcer le partenariat public-privé dans le cadre d’une stratégie de développement social et de la protection de l’environnement.

JAÏDA œuvre depuis 2007 pour accomplir sa mission de lutte contre l’exclusion financière et sociale et pour promouvoir le développement des micro et petites entreprises créatrices d’emploi en apportant l’appui financier et technique aux Associations de microfinance.