Irma sème le chaos dans l'Atlantique

Huit personnes au moins sont mortes lors du passage dévastateur de l'ouragan Irma sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, selon un bilan provisoire donné jeudi par le ministre de l'Intérieur en attendant de connaître l'étendue des dégâts.

Cet ouragan, le plus puissant jamais enregistré dans l'océan Atlantique, a également fait un mort à Barbuda et un autre à la Barbade, selon les autorités locales.

"C'est possible que, lorsque l'on découvrira l'ensemble des deux îles, il y ait un bilan qui soit beaucoup plus lourd, hélas", a déclaré le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, sur franceinfo.

Les pouvoirs publics disposent encore d'informations parcellaires sur la situation à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, qui ont un temps été coupées du monde, et craignent un bilan particulièrement lourd sur les côtes, exposées aux vagues impressionnantes qui ont déferlé mercredi.

Un avion de reconnaissance devait décoller des Antilles françaises à la levée du jour pour avoir une idée de l'ampleur des dégâts.

"Les 95% de l'île sont détruits. Il y a des cadavres de bateaux partout, il y a des maisons détruites partout, des toits déchirés partout", a déploré Daniel Gibbs, président de la collectivité de Saint-Martin, joint par Radio Caraïbes international. "C'est juste hallucinant, c'est indescriptible."

Sur place, la préfecture a été détruite, l'hôpital a perdu sa toiture et des scènes de pillage ont été observées, selon Gérard Collomb. Ce dernier a annoncé lors d'une conférence de presse que la "chaîne de commandement" avait été rétablie, notamment grâce à l'envoi de 60 gardes mobiles supplémentaires.

Dans l'île et à Saint-Barthélémy, les premières rafales, qui ont dépassé 300 km/h, ont frappé mercredi en début de matinée heure de Paris, en même temps que les vagues, de 10 à 12 mètres, et des pluies diluviennes (entre 200 et 400 mm).

Saint-Barthélémy compte quelque 9.500 habitants. Saint-Martin est un territoire français de plus de 35.000 habitants situé dans la partie nord de l'île de Saint-Martin.

Une base logistique a été installée à Pointe-à-Pitre, qui permettra de concentrer les moyens qui devaient venir de métropole, des Antilles et de Guyane et de les répartir ensuite sur des avions ou des bateaux, a précisé le préfet de Guadeloupe, Eric Maire, lors d'une conférence de presse.

La ministre française des Outre-Mer, Annick Girardin, a rejoint la Guadeloupe dans la nuit, en compagnie d'environ 120 secouristes supplémentaires.

"Les premières images qu'on a pu voir, les premières informations qu'on a pu voir font qu'on a des dégâts extrêmement importants sur les deux îles", a-t-elle dit à son arrivée.

Emmanuel Macron se rendra également sur place mais, précise-t-on à l'Elysée, "dès que ce sera possible, sans gêner l'action des secours et dès que les conditions météorologiques le permettront".

L'ouragan a ravagé d'autres îles des Caraïbes avant de passer à 80 km au nord du territoire américain de Porto-Rico, selon le Centre américain des ouragans (NHC), puis de prendre la direction de Cuba et de la Floride, où il pourrait arriver samedi ou dimanche.

L'île de Barbuda est "entièrement démolie", 90% des habitations ont été détruites et la reconstruction prendra des années, a déclaré le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, cité par la télévision locale.

A San Juan, la capitale porto-ricaine, l'électricité était coupée dans la moitié des habitations et entreprises à la nuit tombée.

"Nous n'avions jamais connu de vents aussi puissants", a déclaré le gouverneur de Porto-Rico, Ricardo Rossello, sur CNN. "Nous nous attendons à de gros dégâts, peut-être pas autant qu'à Barbuda", a-t-il dit.

A La Havane, les habitants ont commencé à stocker de la nourriture, de l'eau et du carburant.

Deux autres ouragans se sont formés mercredi dans l'Atlantique, Katia dans le golfe du Mexique et José à environ 1.600 km à l'est des Petites Antilles.