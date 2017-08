Insolite : Victime de son nom

A vouloir éviter la polémique à tout prix, ESPN s'en est créé une. La chaîne sportive américaine a retiré à Robert Lee les commentaires d'un match de football américain car il est l'homonyme d'un ancien général au coeur des récents événements dramatiques à Charlottesville. C'est dans cette même ville de Virginie que le commentateur sportif devait couvrir le premier match de la saison de l'University of Virginia, le 2 septembre. ESPN n'a d'ailleurs pas caché qu'elle avait pris la décision controversée "simplement en raison de la coïncidence de son nom" avec Robert E. Lee, mort en 1870, un ancien général sudiste qui commanda les troupes des Etats esclavagistes durant la Guerre de Sécession. Son nom est tragiquement revenu au coeur de l'actualité américaine il y a une dizaine de jours lorsque des sympathisants néonazis s'étaient rassemblés à Charlottesville, dans l'est américain, pour défendre sa statue menacée d'être déboulonnée. Le rassemblement avait tourné au drame après des heurts entre les partisans de la suprématie blanche et des militants anti-racistes, dont une femme avait été tuée.