Insolite : Une voiture volée est retrouvée 38 ans plus tard

Un vol de voiture datant de 1979 a subitement refait surface à Reims en France. Lundi, le propriétaire d'un étang à Jâlons, près de Châlons-en-Champagne, découvre une voiture recouverte de vase et immergée dans l'étendue d'eau.

Il contacte donc les gendarmes qui dépêchent sur place des plongeurs «afin de rechercher les traces éventuelles d'un corps à l'intérieur de l'habitacle», comme le raconte la gendarmerie sur sa page Facebook et le journal L'Union. La Peugeot 104 bleue est sortie de l'étang et les gendarmes épluchent les archives papier pour reconstituer l'histoire du véhicule.

Les recherches finissent par payer : la voiture, datant de 1975, a été déclarée volée le 31 juillet 1979 à Reims. Son dernier propriétaire réside même encore dans le département. «Rendez-vous a donc été pris dans les prochains jours pour procéder en bonne et due forme à la restitution de cette Peugeot 104 à son légitime propriétaire, 38 ans après son vol!», ajoute la maréchaussée.

Quant à savoir si la voiture pourra un jour reprendre la route, c'est là un tout autre problème.