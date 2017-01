Insolite : Une mite nommée Trump

Un scientifique a nommé une mite en s'inspirant de Donald Trump à cause de la coiffure de ce papillon de nuit ressemblant à celle du président américain.

Le "Neopalpa donaldtrumpi" a été découvert par un chercheur canadien, Vazrick Nazari, qui s'est dit frappé par la ressemblance entre les écailles dorées sur la tête de la mite et la chevelure du magnat de l'immobilier.

Il dit aussi avoir choisi le nom de ce petit papillon de nuit de 9 millimètres par souci écologique, afin d'attirer "davantage l'attention sur la protection de fragiles habitats aux Etats-Unis qui abritent encore beaucoup d'espèces inconnues", a écrit M. Nazari dans une étude publiée mardi dans la revue zoologique ZooKeys.

Cette mite, première espèce scientifiquement baptisée en référence à Trump, se trouve dans le sud de la Californie mais son habitat s'étend à la Basse Californie au Mexique.

L'an dernier, un papillon trouvé dans l'Amazonie au Pérou avait été surnommé de manière informelle "Trumpapillar" à cause du duvet jaune orangé qui le recouvrait. D'après la revue scientifique Live Science, il y a neuf espèces qui portent le nom du président sortant Barack Obama, plus qu'aucun autre président, dont un poisson que l'on trouve dans un récit corallien d'Hawaï et une mygale.