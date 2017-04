Insolite : Une mère et sa fille réveillées par un puma qui s'empare de leur chien

Grande frayeur dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3 heures du matin, pour une mère de famille et sa fille à Pescadero, dans la région de San Francisco (Etats-Unis) lorsqu'un puma s'est introduit dans leur chambre, rapporte le Los Angeles Times. L'animal sauvage s'est emparé de leur chien avant de prendre aussitôt la fuite. Selon le quotidien américain, Victoria Fought et sa fille Catalina, 12 ans, n'ont pas eu le temps de voir distinctement le puma. Elles auraient été réveillées par les aboiements de leur chien, un podengo portugais de 7 kg qui dormait jusqu'alors paisiblement au pied de leur lit.

Réveillées brusquement, elles auraient aperçu uniquement l'ombre du prédateur entrer par leur fenêtre avant de s'élancer sur leur chien et de repartir avec sa «proie» dans sa gueule, précise NBC. Le chien de compagnie n'a pas pu être retrouvé malgré les recherches de cette mère de famille. Seule découverte : de larges empreintes de pattes similaires à celles d'un puma. Une scène à peine croyable comme le confie Salvador Zuno, porte-parole du bureau du shérif du comté de San Mateo. «Elles sont très choquées par ce qui s'est passé», précise Salvador Zuno. En effet, l'observation de pumas dans cette région à proximité d'habitations est assez rare: «Ils s'attaquent habituellement à des animaux sauvages comme des cerfs mais jamais à des animaux de compagnie», affirme le policier qui poursuit : «Ce qui est d'autant plus incroyable c'est que l'animal approche cette maison et y pénètre par une fenêtre».