Insolite : Une dame accouche dans un bus à Liège

Les passagers d’un bus à Liège ont vécu samedi dernier une expérience inédite en assistant à un accouchement à bord du bus qui les transportait, un événement heureux que la compagnie de transport en commun (TEC) a voulu célébrer en offrant un abonnement gratuit d’un an pour la maman et pour le nouveau-né jusqu'à sa majorité. Selon la presse belge qui évoque "une scène assez inhabituelle", il était environ 8h45 samedi dernier lorsque des passagers de la ligne 18 du TEC à Liège ont averti le conducteur qu'une femme était en train d'accoucher dans son bus. Celui-ci a alors stationné son véhicule sur la place du Congrès en attendant les urgences.

L'accouchement s'est déroulé très vite. La maman et son bébé ont été directement pris en charge par les ambulanciers avant d'être conduits à l'hôpital de la ville. Tous deux se portent bien, rapportent les médias.