Insolite : Un supermarché pas comme les autres

Un supermarché de Montréal vend depuis quelques jours des fruits et légumes cultivés sur son toit végétalisé, une première au Canada.

Le potager couvre plus de 2.300 mètres carrés d'un supermarché d'une grande chaîne de distribution en banlieue de l'agglomération québécoise. Une trentaine de variétés de fruits et légumes biologiques certifiés sont commercialisés jusqu'à l'automne, dont des salades, poivrons ou tomates, indique un communiqué du distributeur IGA.

L'eau permettant d'irriguer le potager est récupérée à même le système de déshumidification du supermarché.

Huit ruches ont également été installées sur le toit, avec l'objectif de vendre près de 600 pots de miel.

"Le toit vert potager" permet une culture de légumes "dans le plus grand souci de l'environnement", a indiqué le copropriétaire du supermarché, Richard Duchemin, en espérant que d'autres distributeurs s'engageront dans des projets de même nature.