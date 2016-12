Insolite : Un serpent-tigre dans le sapin

Un serpent a tenté de se déguiser en guirlande en Australie sans tromper la vigilance d'une maîtresse de maison qui a reconnu dans son sapin de Noël un serpent-tigre, reptile des plus venimeux.

L'hôte indésirable était enroulé dans le sapin lorsqu'il a été repéré par Cheryl dimanche. Elle ne s'est pas démontée et s'est fait une tasse de thé en attendant l'arrivée d'un chasseur de serpents professionnel. "C'était un serpent-tigre. Ils sont mortels mais seulement si on leur fait mal", a déclaré à l'AFP Barry Goldsmith, qui a réussi à attraper l'animal.

"Il est probablement rentré par une porte ouverte mais Cheryl a fait preuve de bon sens. Elle n'a pas paniqué, elle a juste pris une photo et l'a envoyée au chasseur de serpents, moi, et 20 minutes plus tard j'avais le petit salopiaud dans mon sac".

Vingt espèces de serpents parmi les 25 espèces les plus venimeuses au monde vivent en Australie. Le serpent-tigre peut mesurer jusqu'à près de trois mètres et est souvent rayé.