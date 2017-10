Insolite : Un lionceau chez soi

Un lionceau, "loué" par un jeune homme qui a été placé en garde à vue, a été retrouvé mardi en train de dépérir dans un appartement inoccupé en banlieue nord de Paris, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Les policiers avaient repéré le jeune homme de 24 ans, qui se prenait en photo avec un lionceau et diffusait les images sur les réseaux sociaux. Interpellé mardi matin, il a reconnu avoir "loué" le félin sans préciser l'identité du propriétaire, a dit à l'AFP une source proche du dossier.

Le jeune homme, connu pour s'être exhibé au printemps dernier sur un cheval, casque de moto sur la tête, dans une ville de proche banlieue parisienne, "aime faire parler de lui, l'ego fait faire des choses imprudentes", a commenté cette source. L'animal n'était pas à son domicile et a fini par être retrouvé dans un appartement inoccupé. Alertés par la police, les pompiers ont capturé le lionceau, "un peu apeuré", à l'aide d'une perche munie d'un lasso et l'ont mis en cage.

L'animal, qui était "en phase de dépérissement", a été confié à une association de protection des animaux.

En 2016, un tigreau avait déjà été découvert en Seine-Saint-Denis, où des dealeurs monnayaient des selfies en sa compagnie contre quelques euros. L'animal avait été abandonné lorsque la police s'était mise à sa recherche.