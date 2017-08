Insolite : Un cygne sur la voie

Ce n'était pourtant pas un éléphant, comme l'ont souligné des usagers, mais la présence d'un cygne sur une voie a malgré tout entraîné des retards d'une trentaine de minutes sur une ligne de chemin de fer britannique.

L'oiseau blanc, propriété, comme tous ses congénères, de la couronne d'Angleterre, a été repéré entre Egham et Ashford (ouest de Londres) aux alentours de 07H30, pile à l'heure de pointe, provoquant des retards affectant l'arrivée des trains à la gare londonienne de Waterloo, selon la compagnie de train South West Trains, qui dessert le Sud-ouest de l'Angleterre.

South West Trains signalait environ une heure plus tard que l'animal avait été retiré des voies, puis pris en charge. Trop long aux yeux de certains usagers qui ne se privaient pas de le faire remarquer sur les réseaux sociaux.

"Combien de temps faut-il pour enlever un cygne? C'est quand même pas un éléphant!", a tweeté Nish Mahajan.

Un cygne sur la voie... "et vous pensez que mon patron va croire ça?", s'interrogeait de son côté Ellie Kishore.

Harry avait, lui, proposé d'utiliser le sifflet du train pour faire fuir l'animal. Dans un genre plus expéditif, Capucho avait recommandé de... "rouler dessus, bordel!".

Décidément guère en veine avec les animaux, South West Trains a dû annoncer quelques heures plus tard un ralentissement du trafic dans le Sud en raison de la présence de vaches sur la voie... "Des cygnes le matin, et maintenant des vaches? Les animaux nous attaqueraient-ils?", commentait Dimitar sur Twitter.