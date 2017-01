Insolite : Trump fait recette en Chine

Des sculptures gonflables représentant un poulet au visage modelé sur celui du futur président américain Donald Trump remportent un tel succès en Chine qu'une usine a accru les cadences de production à l'approche de l'année du Coq.

L'effigie à gonfler, haute de cinq mètres, représente une volaille dont la crête a été remplacée par la mèche emblématique du bouillant milliardaire, et dotée de petits bras imitant ses mimiques.

"J'ai vu l'image de Trump à la télévision, il a une personnalité exubérante. Et comme l'année du Coq arrive à la fin du mois, j'ai décidé de mélanger ces deux éléments", a expliqué à l'AFP Wei Qing, propriétaire de l'usine du Zhejiang (est de la Chine) qui fabrique cette sculpture en série.

"C'était tellement drôle! Nous avons préparé le design et commencé à le vendre. Et il s'avère que ça marche drôlement bien", a-t-il ajouté.

Le poulet-Trump gonflable est disponible sur la principale plateforme chinoise de vente en ligne, Taobao, sur laquelle l'entreprise propose également un modèle de 10 mètres de haut pour 14.400 yuans (1.975 euros).

Donald Trump prendra ses fonctions le 20 janvier, une semaine avant le Nouvel an lunaire, qui marquera pour les Chinois le début de l'année du Coq.

A l'approche de l'évènement, les figures propitiatoires de coqs et de poules se multiplient dans le pays, avec d'innombrables moulages et figures exposées dans les centres commerciaux, bureaux d'affaires et parcs.

Une statue géante représentant également Donald Trump en poulet avait été exposée fin décembre devant un centre commercial de Taiyuan (nord) .

L'oeuvre, basée sur une création du graphiste américain Casey Latiolais, arborait une large mèche latérale de couleur fauve orangé imitant à merveille le balayage capillaire du milliardaire. Elle avait remporté un succès immédiat sur les réseaux sociaux... au point de susciter des répliques.

M. Wei s'en défend farouchement, assurant ne pas être au courant du design initial réalisé par le graphiste américain. "Et il y a des différences de l'expression faciale (avec la statue de Taiyuan). De plus, c'est une oeuvre en verre. La nôtre est gonflable!".

Le futur occupant de la Maison Blanche captive l'opinion publique chinoise tout en irritant vivement le régime communiste de Pékin, par ses sorties sur la mer de Chine ou Taïwan, ses attaques sur le niveau du yuan, ou encore son projet de lourdes pénalités douanières.