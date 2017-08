Insolite : Trop pressé

Un adolescent de 17 ans a été arrêté mardi après avoir ouvert la porte d'évacuation d'urgence d'un avion et sauté sur la piste juste après son atterrissage à San Francisco, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'aéroport.

Les raisons qui ont poussé ce jeune Américain à ouvrir la sortie de secours et à se précipiter ainsi sur la voie n'étaient pas encore connues,

D'après ce porte-parole, Charles Navigante, qui a précisé que l'incident avait été sans conséquences sur le trafic aérien et que personne n'avait été blessé.

Après "être sorti de l'appareil sur le tarmac" le jeune homme a été appréhendé par des ouvriers de maintenance puis transféré aux agents de la police des frontières, selon M. Navigante, qui a qualifié ce genre d'incidents de très rare.

"C'est la première fois que je vois ça en sept ans" de service à l'aéroport SFO, a-t-il constaté. Les sanctions auxquelles fait face ce mineur trop pressé n'étaient pas encore connues.