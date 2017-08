Insolite : Totti dans l'espace

"Mission accomplie: mardi soir, l'histoire s'est accomplie avec le lancement dans l'espace du dernier maillot porté par Francesco Totti à la Roma", écrit le club de la capitale, 12 jours après la retraite officielle de celui qui n'a connu qu'un club avec 25 saisons passées à Rome.

L'emblématique vedette de la Roma avait revêtu ce maillot portant le N.10 pour la dernière fois le 28 mai lors de la victoire contre le Genoa (3-2) en Serie A. C'était le dernier match de "Il Capitano", 40 ans et 58 sélections avec la Squadra Azzurra (une Coupe du monde en 2006).

Clin d'oeil: tous les membres de l'équipe responsable du lancement de la fusée, depuis la Guyane française, étaient revêtus du maillot rose-pourpre de l'Italien.

En 786 matches avec la Roma, depuis ses années juniors en 1989, Totti a marqué un total de 307 buts. Il avait effectué ses débuts professionnels en 1993, à l'âge de 16 ans. En Serie A, il a inscrit en septembre son 250e et dernier but.

Meilleur buteur du championnat en 2007 et deux fois joueur de l'année, il a également remporté deux fois la Coupe d'Italie et le Scudetto en 2001.