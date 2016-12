Insolite : Saucisse de la démocratie

L'expression "saucisse de la démocratie" à la signification absconse pour qui n'est pas Australien a été élue terme de l'année 2016 par des spécialistes de l'anglais australien.

Le Centre du dictionnaire national australien a expliqué mercredi que la "democracy sausage" désignait une saucisse grillée au barbecue, servie avec du pain et vendue dans les bureaux de vote les jours d'élection, soit le 2 juillet cette année.

Les chercheurs ont tenté d'expliqué leur choix.

"On pourrait argumenter que la saucisse de la démocratie est l'une des meilleures choses qui soit sortie d'une année politique et de campagnes électorales tumultueuses", a déclaré la directrice du centre Amanda Laugesen.

Cette expression a été popularisée par "l'incident qui a vu le leader de l'opposition (travailliste) Bill Shorten évoquer le +goût de la démocratie+ en mangeant sa saucisse par le milieu", a-t-elle dit.

Parmi les termes pré-sélectionnés pour être élus "mot de l'année" figurait aussi le mot "shoey", tiré de shoe (chaussure) et qui décrit le fait de boire de l'alcool à même son soulier, en particulier pour célébrer une victoire sportive.

Le dictionnaire britannique Oxford a lui choisi "Post-truth" (post-vérité) comme mot de l'année 2016, qui décrit une tendance où les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que les appels à l'émotion ou les croyances personnelles.

Le Centre du dictionnaire publie le Dictionnaire national australien des mots et expressions spécifiques à l'Australie. Généralement, les "mots de l'année" finissent par y être inclus.