Insolite : Sanglier tchèque contre avion russe

Un sanglier promeneur sur la piste de l'aéroport de Prague a retardé d'une vingtaine de minutes le décollage d'un avion de la compagnie russe Aeroflot à destination de Moscou, dans la nuit de dimanche à lundi.

"Le sanglier s'est introduit dans l'aire protégée de l'aéroport vers une heure du matin (dimanche 23H00 GMT)", a indiqué à l'AFP la porte-parole de l'aérodrome Vaclav Havel de Prague, Marika Janouskova. Il a déclenché un système d'alerte automatique et les policiers sont intervenus sans tarder, selon elle. Refusant obstinément de céder le passage à l'appareil russe, l'animal a fini par être abattu.

"Nous avons eu déjà affaire dans le passé à des animaux à l'aéroport, mais je ne me souviens pas d'un sanglier", a dit à la presse la porte-parole de la police, Katerina Rendlova.

Les autorités tchèques cherchent à réduire la population de ce mammifère omnivore qui se multiplie rapidement. En banlieue de Prague, il cause régulièrement des dégâts importants aux cultures et s'attaque aux chiens en promenade.