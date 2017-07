Insolite : Rixe en plein vol

Une grosse bagarre a éclaté dans un vol Delta Airlines reliant Seattle à la Chine. Une hôtesse de l’air a dû frapper un passager à coups de bouteilles de vin!

Scène surréaliste à bord d’un avion reliant la ville américaine de Seattle à Pékin. Jeudi soir, deux heures environ après le décollage, un jeune passager de 23 ans est soudain devenu fou. Le personnel de bord le voit se lever d’un bond, foncer vers l’issue de secours et tenter d’ouvrir la porte, en plein vol. Deux hôtesses de l’air tentent alors de le maîtriser, en vain.

L’homme se débat et assène des coups de poings aux jeunes femmes, mais aussi aux autres membres du personnel et aux passagers venus prêter main forte. Rien n’y fait. Le jeune est incontrôlable. Il a fallu qu’une des hôtesses de l’air le frappe à coups de bouteilles de vin jusqu’à lui en briser une sur la tête pour que l’homme puisse être ligoté le temps d’avoir du renfort.

L’avion a finalement fait demi-tour pour débarquer son passager incommodant à Seattle. Le FBI a été chargé de l’enquête. Il note dans son rapport que le jeune homme voyageait en 1ère classe, qu’il avait demandé une bière avant le décollage mais ne présentait aucun signe d’ébriété. Le jeune a comparu devant un tribunal, il a été incarcéré et devra être à nouveau auditionné le 13 juillet prochain. Pour le moment, il n’a fourni aucune explication à cette scène.