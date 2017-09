Insolite : Rêve exhaussé

Frank, 11 ans, avait une idée en tête: tondre la pelouse de la Maison Blanche. Il a réalisé son rêve vendredi, dans le célèbre Rose Garden, sans prêter véritablement attention au maître des lieux.

Short beige, polo rouge, Frank Giaccio s'affairait depuis 10 minutes sous un soleil éclatant quand Donald Trump, portant sa célèbre cravate rouge, est venu lui rendre visite. Très concentré, l'enfant ne s'est pas immédiatement arrêté, continuant sa tâche, impassible.

Lunettes de protection sur les yeux et mains recouvertes par des gants, il a ensuite, sur les conseils de son père, tapé dans la main du président américain, qui lui a dit qu'il faisait un "super boulot".

Interrogé sur la chaîne Fox Business, il a expliqué que cette journée était en train de devenir "le plus beau jour de [sa] vie".

Début août, Sarah Huckabeee Sanders, porte-parole de l'exécutif, avait lu la lettre adressée au président par l'enfant dans laquelle il expliquait qu'il admirait le sens des affaires du magnat de l'immobilier, qu'il avait lui-même un esprit d'entrepreneur et qu'il serait "honoré" de tondre bénévolement la pelouse de la Maison Blanche.

Elle avait félicité Frank, voyant dans sa démarche un exemple de "l'ambitieux esprit d'entreprise américain".