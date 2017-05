Insolite : Promu à 9 ans

Le népotisme sévit aussi en Islande, où le fils d'une députée a été propulsé à l'âge de neuf ans seulement président de l'Institut de développement des régions... par erreur cependant.

La mésaventure a été racontée mardi sur Facebook par le père de l'écolier, Gunnar Sigvaldason, marié à la parlementaire rouge-verte Katrin Jakobsdottir, une des principales figures de l'opposition.

C'est à cause d'une homonymie que le ministère de l'Intérieur a écrit au mauvais Illugi Gunnarsson pour lui annoncer sa nomination. Le père a photographié ce courrier officiel et commenté: "On est si fier dans la famille!"

L'autre Illugi Gunnarsson, appelé à présider en réalité cet institut qui coordonne l'action de l'Etat en dehors de la région de Reykjavik, est un homme politique de 49 ans, ministre de l'Education nationale et de la Culture de mai 2013 à janvier 2017.

L'Islande avait connu en 2016 cinq jours consécutifs de manifestations pour protester contre la révélation de l'abus des paradis fiscaux par ses élites, et pour appeler au renouvellement d'une classe politique où les lignées familiales sont fréquentes.

Ainsi, le Premier ministre Bjarni Benediktsson est cousin de son ministre des Finances, Benedikt Johannesson, autrefois membre du même parti, avant de fonder une formation concurrente.