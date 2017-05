Insolite : Privés de rosaires

Les autorités philippines ont interdit pour des mesures de sécurité aux automobilistes du très pieux archipel de suspendre à leurs rétroviseurs rosaires et icônes, suscitant la fureur de l'Eglise et d'associations.

L'interdiction, qui prend effet vendredi, s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures visant à éviter que les automobilistes ne soient distraits au volant.

Celles-ci incluent également une interdiction d'utiliser son téléphone portable, de se maquiller, de manger ou de boire en conduisant, a indiqué Aileen Lizada, porte-parole de l'autorité nationale de régulation des transports.

Mais c'est l'interdiction des rosaires, des figures pieuses et des bibelots religieux qui ornent les pare-brise et tableaux de bord des taxis, minibus et "jeepneys" qui a suscité la plus grande controverse.

Les "jeepneys" sont d'imposants véhicules de transport collectif bricolés à partir de jeeps abandonnées par les troupes américaines à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui portent souvent de riches décorations et des couleurs flamboyantes.

Environ 80% de la population philippine est catholique, et beaucoup considèrent que ces objets les protègent sur les routes.

"C'est une réaction exagérée, qui manque de tact et de sens commun", a déploré lundi à l'AFP le père Jerome Secillano, secrétaire exécutif aux affaires publiques de la Conférence philippine des évêques.

"Les gens se sentent plus en sécurité avec ces images religieuses, ils pensent qu'il y a une intervention divine, qu'ils sont guidés et protégés".

Piston, une association de conducteurs et de propriétaires de "jeepneys", a également dénoncé la mesure qui ne s'appuie selon elle sur aucune étude qui montrerait que les rosaires et images religieuses sont responsables d'accidents.

"Ne vous mêlez pas de la foi des automobilistes", a averti George San Mateo, président de Piston.