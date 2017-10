Insolite : Président coincé

Personne n'échappe aux embouteillages notoires de Jakarta et l'île de Java, pas même le président indonésien. Coincé jeudi dans un bouchon monstre, il est descendu de sa voiture et a fait deux kilomètres à pied pour assister à un défilé militaire.

En route pour cette cérémonie marquant le 72e anniversaire de la création de l'armée de l'archipel d'Asie du Sud-Est à Cilegon, ville portuaire dans l'ouest de Java, Joko Widodo et des responsables de l'Etat se sont soudain retrouvés bloqués dans le trafic, a indiqué le palais présidentiel dans un communiqué.

Après avoir patienté une demi-heure dans son véhicule, "le président a décidé qu'il marcherait" jusqu'au lieu de la cérémonie, a précisé un garde du corps du chef de l'Etat, Ili Dasili.

Le directeur de la police nationale, Tito Karnavian, bloqué dans le même embouteillage, a lui aussi abandonné sa voiture et rejoint le président à pied.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le président se déplaçant entouré d'une escouade d'agents de sécurité, pendant que des passants sur la route l'appellent et scandent son nom.

Des internautes n'ont pas manqué de réagir à l'événement: "Comment se fait-il que le président ait dû marcher deux kilomètres pour rejoindre le lieu du défilé de l'anniversaire militaire? Pourquoi ne lui a-t-on pas accordé le privilège de quitter la route ou de le transporter en hélicoptère?", a écrit Pujithegooners sur son compte Twitter.