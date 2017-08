Insolite : Précieuse bague

Une octogénaire canadienne, qui croyait avoir perdu à tout jamais sa bague de fiançailles, vient de la retrouver treize ans plus tard, le précieux bijou ayant refait surface autour d'une carotte tirée de son ancien potager.

Mary Grams, 84 ans, a raconté aux médias canadiens avoir perdu en 2004 la bague qu'elle portait depuis 1951 en faisant du désherbage sur la ferme familiale en Alberta.

Embarrassée par cette perte, elle était allée jusqu'à acheter une bague de rechange pour cacher le secret à son mari. Seul son fils était dans la confidence.

Son mari est décédé après leur soixantième anniversaire de mariage, en 2012.

Cette semaine la belle-fille de Mary Grams, Colleen Daley, qui vit sur la ferme, a retrouvé la bague en lavant une carotte qu'elle avait récoltée au potager.

Difforme, la carotte était écrasée au milieu, ceinturée par l'anneau.

"Je n'avais jamais vu cela", a déclaré Colleen Daley à la chaîne CBC. "J'ai demandé à mon mari s'il reconnaissait la bague, et il m'a dit que oui. Et elle est réapparue sur cette carotte", a-t-il ajouté.

Mme Grams ne s'attendait jamais à revoir sa bague de son vivant. "Elle me va encore", a-t-elle dit à la CBC.

Etrangement, cette histoire n'est pas sans précédent. Une Suédoise avait retrouvé sa bague de mariage sur une carotte poussant dans son potager en 2011, seize ans après l'avoir perdue.