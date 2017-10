Insolite : Playmobil dans les voies respiratoires

Alors qu’il pensait souffrir d’un cancer du poumon, un Britannique a eu la surprise d’apprendre qu’il ne s’agissait pas d’une tumeur mais d’un simple jouet Playmobil qui s’était logé dans ses voies respiratoires. L’objet, un cône de balisage, était coincé là depuis 40 ans, rapporte le British Medical Journal.

Agé de 47 ans, Paul Baxter, fumeur de longue date, toussait depuis plus d’un an et s’inquiétait pour sa santé. Après avoir passé un scanner, les médecins qui ont décelé une masse dans son poumon ont évoqué une possible tumeur cancéreuse. Finalement, c’est une bronchoscopie qui a permis de mettre en évidence la présence d’un objet dans ses voies respiratoires. Le Britannique s’est alors souvenu qu’il lui arrivait parfois d’ingérer ses jouets lorsqu’il était enfant.

La pièce de plastique, un cône de 1 cm, a été retirée à l’aide d’une bronchoscopie flexible. Pour les médecins, ce cas est inédit. S’il arrive fréquemment que des enfants avalent des jouets, il est très rare que le patient puisse vivre aussi longtemps avec cet objet étranger dans les bronches sans être gêné. Selon le corps médical, son organisme se serait habitué à la présence du jouet et ses bronches se seraient développées tout autour. Quatre mois après l’opération, la toux de l’homme a quasiment disparu. Quant au cône en plastique, Paul Baxter a déclaré qu’il le garderait toute sa vie et le donnerait à ses petits-enfants.