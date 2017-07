Insolite : Pizzas automates

Les trois nouvelles serveuses d'une pizzeria chic font sensation à Multan, ville particulièrement conservatrice plus connue pour ses tombeaux soufis et ses crimes d'honneur que pour sa vie nocturne: Rabia, Annie et Jennie sont les premières robots de restaurant au Pakistan.

"C'est un nouveau type de service, c'est moderne", se réjouit un client, Hamid Bashir, voyant arriver l'une des automates, un sommaire robot blanc avec deux petis écrans animés en guise d'yeux et un joli foulard autour du cou pour accompagner ses formes légèrement féminines. "Nous trouvons cela bien, c'est amusant pour les enfants".

Les serveuses sont l'oeuvre du propriétaire de Pizza.com, Ossama Jafari, un jeune ingénieur, selon qui elles ont attiré de nombreux nouveaux clients dans son restaurant.

M. Jafari, qui a étudié à la National University of Science and Technology, une bonne université d'Islamabad, dit avoir été inspiré par des vidéos de robots serveurs en Chine, et s'être lancé à construire un prototype avec le soutien de ses parents.

"La réaction a été incroyable. Les gens adorent cela," se réjouit-il.

Il assure avoir fabriqué et acheté tous les composants localement, pour un coût de 600.000 roupies (5.000 euros).

Il s'est déjà attelé à la deuxième génération, qu'il veut rendre plus interactive pour qu'elle puisse répondre aux questions des clients, et espère équiper l'autre restaurant familial, un peu plus au sud à Hyderabad.