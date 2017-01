Insolite : Pilote ivre

Un pilote de la compagnie aérienne Sunwing a été arrêté samedi après avoir été retrouvé en état d'ébriété dans le Boeing 737 qu'il s'apprêtait à piloter au départ de l'aéroport canadien de Calgary (ouest).

Le pilote de 37 ans a été retrouvé ivre peu avant 7 heures du matin dans le cockpit de l'avion qu'il devait piloter jusqu'à Cancun, au Mexique, et à bord duquel se trouvaient 99 passagers et cinq autres membres d'équipage.

Avant le départ du vol, le personnel présent aux portes d'embarquement et les membres de l'équipage ont remarqué que le pilote avait un "comportement étrange" avant de "s'évanouir dans le cockpit".

L'équipage a alors immédiatement prévenu les autorités.

Le pilote a ensuite été "escorté hors de l'avion" puis "mis en garde à vue par la police de Calgary", selon un communiqué de la police.

Les autorités ont précisé que le pilote avait "plus de trois fois le taux d'alcool autorisé" dans son système (0.08% au Canada) deux heures après son arrestation.

Le pilote a été notamment accusé d'avoir été aux commandes d'un aéronef avec une alcoolémie supérieure à la limite légale, et fait face à d'autres potentiels chefs d'accusation, selon la police.

Une porte-parole de la compagnie Sunwing a indiqué aux médias locaux que la compagnie était "reconnaissante à l'équipage pour sa diligence à régler ce très regrettable incident".

Le vol a pu décoller par la suite avec un autre capitaine aux commandes de l'appareil.