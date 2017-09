Insolite : "Ne tirez pas sur Irma"

Impuissants et terrorisés, certains résidents de Floride ont suggéré de faire passer leur frustration en tirant en direction de l'ouragan Irma, suscitant des mises en garde très officielles des autorités. "Pour être clair, ne tirez pas sur Irma. Cela ne l'arrêtera pas et aura des conséquences dangereuses", a cru bon de préciser sur son compte Twitter le bureau du shérif du comté de Pasco, sur la côte ouest de la Floride.

Les balles tirées en l'air peuvent être mortelles en retombant à terre. L'idée n'était au départ qu'un canular potache lancé sur Facebook "dans une combinaison de stress et d'ennui", a expliqué son auteur, Ryon Edwards, à la BBC. La réponse des internautes en revanche "a été une surprise complète et totale" pour le jeune homme de 22 ans.

Dimanche en fin de matinée, plus de 80.000 personnes s'étaient inscrites sur l'évènement Facebook sous la consigne: "Montrons à Irma que nous tirons les premiers", accompagnée d'une série de "smileys" censée souligner le ton humoristique de ce post.