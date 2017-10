Insolite : Les excuses d’un mordu par un lion

Le talonneur international gallois Scott Baldwin a présenté ses excuses samedi aux fans de son club des Ospreys pour avoir manqué le match de Pro 14 contre les Cheetahs vendredi soir (défaite 44-25), après avoir été mordu par... un lion. Le joueur (29 ans, 34 sélections) avait été mordu par le félin après l'avoir caressé à travers un grillage lors d'une visite dans une réserve animalière, avant le match à Bloemfontein (Afrique du Sud).

"Désolé à tous les fans des Ospreys pour vous avoir laissé tomber en manquant ce match à cause de la morsure", a tweeté Baldwin, qui a reçu plusieurs points de suture.

"J'aurais dû savoir que (le lion) n'apprécierait pas que je caresse sa lionne avant de me présenter à lui en premier #mafaute", a ajouté le talonneur, avant d'assurer pouvoir revenir sur les terrains "très bientôt".

La péripétie n'a, en tout cas, pas fait sourire l'entraîneur des Ospreys Steve Tandy.

"C'était assez stupide de la part de Scott et il est chanceux. Je ne sais pas dans quelles émissions animalières Scott a vu que l'on pouvait caresser un lion comme si c'était un chaton", a fulminé le technicien après la rencontre, précisant que les visiteurs avaient bien reçu la consigne de ne pas approcher des grillages.

"C'est probablement la chose la plus stupide que j'ai vue. Heureusement, il va bien et pourra rejouer dans deux ou trois semaines", a-t-il déclaré.