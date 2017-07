Insolite : Le coup de fil des cambrioleurs

Quatre cambrioleurs du sud-est de la France ont été interpellés après un coup de fil à la fourrière pour récupérer une Mercedes AMG qu'ils venaient de voler dans une villa de Roquebrune-Cap Martin, a-t-on appris de source policière mercredi.

Agés de 17 à 25 ans, ils étaient venus se servir dans la maison d'un résident monégasque qui n'avait pas branché son alarme, emportant des champagnes de luxe, ordinateur et écouteurs de valeur, ainsi que deux voitures, la fameuse Mercedes AMG, et une Bentley que les enquêteurs cherchent toujours.

Le butin a été estimé à environ 200.000 euros, selon l'enquête toujours en cours. C'est un riverain, intrigué par la présence inhabituelle d'une voiture stationnée devant chez lui, qui a permis de retrouver la Mercedes.

Les jeunes quant à eux, surpris de ne pas retrouver le véhicule enlevé par la police, ne se sont pas démontés: "L'un d'eux a appelé le garage autoroute pour savoir si son véhicule n'avait pas fait l'objet d'une verbalisation et d'un enlèvement par la fourrière", selon un enquêteur.

Défavorablement connus des services de police, ils ont été écroués en attente de jugement, sauf le mineur qui a été placé.