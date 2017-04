Insolite : Le bouton «Spécial Coca» de Donald Trump dans le bureau ovale

Depuis que Donald Trump est président, un drôle de gadget a été mis en place dans le bureau présidentiel de la Maison Blanche...

Certains diraient que si Donald Trump se contente d’appuyer sur ce bouton-là, alors ça va. Selon un journaliste de l’agence Associated Press, Donald Trump a mis en place un système lui permettant de commander du coca-cola à volonté dans le Bureau ovale.

«En appuyant sur un bouton rouge placé sur le Resolute Desk que les présidents utilisent depuis des décennies, un majordome de la Maison Blanche arrive rapidement avec un Coca pour le président», a ainsi raconté Julian Pace, plus tard repris par la presse britannique.

Le journaliste pointe le fait qu'«habitué au luxe et à ses ornements, Trump a embrassé la vie dans le Manoir Exécutif, régalant souvent les invités avec des curiosités sur le décor historique».

Le gadget n'a toutefois pas été spécialement créé par le nouveau président : le bouton rouge a toujours existé et a été utilisé par ses prédécesseurs à la Maison Blanche pour avertir les employés quand ils avaient besoin de quelque chose.

Caché dans une boîte en bois sur le bureau, ledit bouton est maintenant une alerte «spécial coca».