Insolite : La noce atterrit dans une prison

Un hélicoptère qui emmenait des invités à un mariage a atterri par erreur dans une prison de haute sécurité près de Dacca, la capitale du Bangladesh, a annoncé le chef des établissements pénitentiaires du pays

Des gardes armés ont entouré l'appareil dès son atterrissage sur le terrain de la prison, en alerte depuis une tentative de libération d'un dirigeant islamiste lors de son transfert en mars dans cet établissement.

Les cinq invités au mariage ont été libérés après que la société qui organisait leur transport a promis que cette erreur ne se renouvellerait plus, a expliqué le général Syed Iftekhar Uddin.

L'hélicoptère "a atterri dans la prison par erreur. (La société) Meghna Aviation a déclaré qu'elle était désolée et que (l'incident) s'est produit en raison d'une mauvaise visibilité", a déclaré le général Uddin à l'AFP

Il a expliqué que la police était en alerte à la suite d'informations selon lesquelles des extrémistes islamistes pourraient organiser des opérations pour libérer des jihadistes emprisonnés.

En avril, Mufti Abdul Hannan Abdul Hannan, chef d'un groupe extrémiste, avait été pendu dans cette prison pour avoir supervisé un attentat à la grenade en 2004 contre l'ambassadeur britannique de l'époque et organisé des attentats dans les années 2000 qui ont fait de nombreux morts.

Avant son exécution, des jihadistes ont tenté de le libérer au cours de son transfert dans la prison à bord d'un véhicule pénitentiaire.