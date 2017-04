Insolite : La frite emblème d’une campagne nationale de promotion de la Belgique

Les autorités fédérales belges ont choisi la frite pour mener une campagne nationale de promotion des atouts touristiques de la Belgique fortement impactée par les attentats de mars de l’année dernière.

Dans le cadre de cette campagne lancée le 18 avril sous le slogan «Belgique, autrement phénoménale», les autorités fédérales ont organisé une distribution des frites au grand public sur une esplanade centrale dans le quartier européen. Les autorités fédérales ont souhaité mettre en avant les frites belges car elles font, non seulement, partie du patrimoine culturel du pays, mais elles représentent également un atout de la Belgique dans le secteur de l'industrie alimentaire.

Il s'agit de la première action depuis le démarrage officiel de la campagne dans le but de mettre en avant “les 99 raisons de visiter la Belgique et d'y investir", a expliqué Arlin Badgat, responsable de la communication au département du Premier ministre.

"Belgique, autrement phénoménale" vise à promouvoir les différents atouts de la Belgique jusqu'à la fin 2018 dans divers secteurs, notamment la gastronomie, la culture et le sport.

La campagne sera, en outre, portée par le Premier ministre Charles Michel et des membres de son gouvernement lors de leurs déplacements professionnels à l'étranger et sera soutenue par le réseau d'ambassades et de consulats belges.