Insolite : La Lamborghini du pape

Le pape François a reçu mercredi une Lamborghini blanche, un modèle unique qui n'est pas destiné à remplacer sa célèbre papamobile mais sera mis aux enchères pour financer quatre projets caritatifs.

Le souverain pontife a béni la voiture de sport "Lamborghini Huracan" et apposé sa signature sur le capot, en présence de dirigeants du constructeur automobile venu livrer le modèle au Vatican.

Le bolide qui ne fendra jamais la foule de la place Saint-Pierre sera confié à la maison de ventes Sotheby's, pour des enchères prometteuses. Une Lamborghini Huracan se vend autour de 200.000 euros sur le marché, mais celle du pape devrait monter plus haut.

L'argent de la vente financera en particulier un projet de reconstruction d'habitations, de lieux de culte et de structures publiques dans la plaine de Ninive en Irak, pour aider les chrétiens chassés par la guerre à "retrouver leurs racines et leur dignité", selon un communiqué du Saint-Siège.

La Lamborghini papale subventionnera aussi une association italienne venant en aide aux victimes des réseaux de prostitution, ainsi que deux associations italiennes actives en Afrique, dont le Groupe international chirurgiens amis de la main (GICAM).

Le pape, habitué aux cadeaux insolites, s'est déjà vu offrir dans le passé une Harley Davidson, qu'il avait également mise aux enchères au profit d'oeuvres caritatives.