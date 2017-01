Insolite : Juge suspendu

Un juge canadien a été suspendu de ses fonctions pour avoir porté en plein tribunal la casquette rouge arborant le slogan de campagne de Donald Trump au lendemain de l'élection américaine, selon les médias locaux.

Le juge Bernd Zabel, juge de la Cour provinciale de l'Ontario, en fonction depuis 1990, "n'est plus autorisé à siéger depuis le 21 décembre", a confié une porte-parole du tribunal au quotidien local Hamilton Spectator, tout en s'abstenant de commenter sur l'avenir professionnel du juge, inconditionnel du président élu américain.

La décision intervient après un nombre important de plaintes reçues par le tribunal, notamment par des membres des facultés de droit, sur le comportement de Bernd Zabel après l'élection de Donald Trump alors qu'il est tenu à son devoir de neutralité politique.

Le 9 novembre, au lendemain de l'élection américaine, le juge canadien était entré dans la salle d'audience du tribunal d'Hamilton (centre) affublé de la célèbre casquette rouge frappée du slogan "Make American great again" (Rendre à l'Amérique sa grandeur, ndlr).

A sa sortie du tribunal, le juge Zabel avait lors justifié son geste en réponse aux critiques de ses pairs car il était le "seul soutien de Donald Trump dans la salle" et que les autres juges étaient tous pour la candidate démocrate Hillary Clinton.

Contrit, il s'était ensuite excusé en arguant dans un communiqué d'une "tentative d'humour pour marquer un moment historique".