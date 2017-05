Insolite : Jean's faussement crasseux

Avoir un jean's élimé et taché sans attendre l'outrage des années est désormais possible grâce à la chaîne de grands magasins Nordstrom, pour 425 dollars. Après sa mise en vente en ligne, les internautes se sont délectés.

La paire de jean's PRPS Barracuda "représente la tenue de travail résistante, typique de l'Amérique, recouverte de boue séchée qui montre que vous n'avez pas peur de relever vos manches et de vous salir", décrit le site, soulignant qu'elle doit être lavée à froid et séchée à l'air libre.

Selon la photo, il pourrait avoir été porté par un travailleur manuel ou par un ouvrier sur un chantier. Il est délavé par endroits, porte des accrocs à d'autres et des taches couleur rouille par-ci, par-là.

Pour faire total look, une veste simili-sale assortie est disponible au même prix. Cette création a vivement fait réagir. "Ce matin, je vous soumets une preuve de plus que la guerre dans notre pays contre le travail continue de faire rage dans tous les coins de la bonne société. Regardez le dernier assaut de Nordstrom", a commenté Mike Rowe, animateur sur la chaîne Discovery Channel de l'émission "Dirty Jobs" (Boulots sales), sur son blog.

"Le jean's Barracuda Straight Leg n'est pas un pantalon. Ce n'est même pas de la mode. C'est un déguisement pour des personnes riches qui considèrent le travail comme risible", a-t-il ajouté.

"Quiconque ressent le besoin d'acheter le jean's boueux de @Nordstrom pour 425 dollars, achetez une paire de jean's bon marché et je vous pousserai gratuitement dans la boue", a raillé JadedByPolitics.

Le compte de la série télévisée "The Walking Dead" s'est joint aux commentaires: "Heureusement, les jean's crasseux sont gratuits dans l'apocalypse. Doux Jésus, @Nordstrom".