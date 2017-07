Insolite : Il rend les 20.000 euros volés

Interview avec le chef du Pentagone



Un élève américain a obtenu, contre toute attente, pour le journal de son lycée, un entretien avec le chef du Pentagone Jim Mattis, après avoir appelé un numéro qui traînait sur une photo de Donald Trump.

Sur le cliché, publié par le Washington Post en mai, on voit le président américain et son garde du corps marcher. Ce dernier porte des papiers sur lesquels un pense-bête est collé. Ceux qui ont une bonne vue, ou un bon zoom, ont pu lire: "Jim, Mad Dog, Mattis", avec un numéro de portable.

Avant que le journal n'ait le temps de retirer la photo, Teddy Fischer, élève du lycée Mercer Island dans l'Etat de Washington, sur la côte ouest des Etats-Unis, empoigne son téléphone et appelle, au culot.

"J'ai appelé pour voir si c'était bien lui", a-t-il confié à la télévision locale King 5. Le ministre américain de la Défense ne décroche pas, mais Teddy Fischer ne décourage pas non plus.L'adolescent tente un SMS. A sa plus grande surprise, Jim Mattis rappelle pour caler une interview, qui durera finalement 45 minutes.

Quel conseil donneriez-vous aux lycéens effrayés par l'actualité? lui demande par exemple Teddy Fischer. "Si vous étudiez en particulier l'histoire, vous vous rendez compte que notre pays a connu pire" périodes, répond l'ancien général.

Pourquoi le chef du Pentagone a-t-il décidé de s'ouvrir à un journal lycéen ? "J'ai toujours essayé d'aider les élèves parce que je pense que nous devons cela aux jeunes, de leur transmettre ce que nous avons appris au fil du temps", a-t-il expliqué.

Et aussi parce qu'il vient du même Etat de Washington.