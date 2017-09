Insolite : Happy birthday Karl Lagerfeld !

Roi du bon mot aussi vif que piquant, Karl Lagerfeld a à son actif plus d'une sortie mémorable. Mode, style, Pipa Middleton, jogging, Choupette... Retour sur les plus mordantes d'entre elles à l'occasion de l'anniversaire du Kayser.

"Je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes. Évidemment, elle a fait faillite."

"Je ne connais pas Heidi Klum. Elle n'a jamais été connue en France. Claudia Schiffer ne sait pas non plus qui elle est."

"Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging." "Je n'aime pas avoir des gens chez moi. Ils peuvent venir, mais le soir venu, ils doivent repartir. Je déteste la promiscuité."

"Je veux bien être gentil mais je ne veux pas que ça se voie."

"Je trouve les tatouages horribles. C'est comme vivre dans une robe Pucci 24 heures sur 24."

"Choupette est la Zahia des chatons." "Je publierai mes mémoires après ma mort. Avant je ne peux pas, j'ai trop de comptes à régler."

"La tendance, c'est le dernier stade avant le ringard."

"Si je sais combien j'ai sur mon compte bancaire ? Mais c'est une question de pauvre, ça !"

-(Pippa Middleton) je n'aime pas son visage, elle ne devrait se montrer que de dos."