Insolite : Excédée par le foot

Tous ceux qui ont tapé dans un ballon ont connu ce moment gênant où un voisin aigri ne voulait pas redonner la balle, perchée chez lui, après une frappe mal négociée par un joueur sur le terrain.

Et bien cette femme dans le Sud de la France a poussé le vice encore un peu plus loin. Dans son édition de mardi, La Dépêche du Midi révèle qu’une voisine, mécontente des matches qui se déroulaient au stade municipal à côté de chez elle à Juillan, commune située dans les Hautes-Pyrénées, s’amusait à voler les ballons de football. La gendarmerie en a même trouvé 186 chez elle, et selon le maire juillanais, la valeur totale de son butin se monterait à plus de 4000 euros.

Cette perquisition a été la conséquence d’un autre acte déplacé de la dame en question, puisque toujours selon le quotidien occitan, cette dernière s’est illustrée le mois dernier en interrompant un match entre l’équipe locale et le Tarbes FC. Pour parvenir à ses fins, elle avait installé une chaise en plein milieu du terrain et s’était même mise à lire un livre. Tout ce ramdam avait nécessité l’intervention de la gendarmerie, qui avait donc décidé d’enquêter sur cette hooligan...