Insolite : Estomac plein d’euros

Un Nigérian a été arrêté récemment dans l'est de la France avec 79.000 euros dans son système digestif et 13.000 francs suisses cachés dans ses vêtements et chaussettes, a-t-on appris lundi auprès des douanes.

Interpellé fortuitement alors qu'il circulait dans un bus de la ville à proximité de la gare routière de Strasbourg, l'homme a déclaré aux agents des douanes qu'il résidait en Espagne et gagnait sa vie comme plongeur dans un restaurant aux Baléares. Il a ensuite livré d'autres explications aux douaniers sur la provenance de l'argent.

Le chien renifleur a toutefois remarqué l'odeur de cannabis sur les billets de banque qu'il cachait sur lui. Remis à la police judiciaire, l'homme a subi une radiographie qui a montré la présence de neuf préservatifs bourrés de billets de banque.

Une fois disponibles, les préservatifs ont révélé leur contenu: des billets de 200 et 500 euros pour un montant total de 79.000 euros.

L'homme est poursuivi pour blanchiment d'argent provenant de trafic de stupéfiants et fausse déclaration douanière, et il a été écroué.