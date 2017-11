Insolite : Envie trop pressante

Un carton rouge pour une grosse envie: le gardien de Salford City Max Crocombe a reçu un carton rouge samedi lors d'un match de sixième division... pour avoir uriné durant la rencontre.

"Nous pouvons confirmer que Crocombe a été exclu pour avoir uriné durant la rencontre. Nous ne plaisantons pas", a tweeté le club de Bradford Park Avenue, qui accueillait le match.

Pour le gardien néo-zélandais âgé de 24 ans, l'affaire pourrait aller beaucoup plus loin, selon le dirigeant de Bradford PA Colin Barker: "Un spectateur s'est plaint officiellement et (...) cela a été rapporté à la police."

"Un stadier lui a dit plusieurs fois de ne pas le faire mais il (...) est allé sur le côté de la tribune pour faire pipi", a raconté M. Barker à l'agence britannique PA. "Je ne l'ai pas vu personnellement, mais l'arbitre l'a exclu après avoir été prévenu par son juge de touche."

Salford City, détenu par les anciennes vedettes de Manchester United, Gary et Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt et Paul Scholes, a tout de même tenu, lui, jusqu'à la fin de la rencontre (2-1).

L'ambitieux club de la banlieue de Manchester, racheté en 2014 par les légendes mancuniennes, espère atteindre la deuxième division anglaise en 15 ans.