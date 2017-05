Insolite : Elections locales

C'est à la courte paille qu'a été attribué vendredi le dernier siège du conseil du comté de Northumberland, au nord-est de l'Angleterre, empêchant le Parti conservateur d'obtenir la majorité absolue lors d'une élection locale.

Avec 33 sièges sur 67 possibles, les conservateurs s'affichaient déjà comme la principale force politique du comté au moment d'attribuer l'ultime siège, celui de la circonscription sud de la ville côtière de Blyth.

Mais après deux recomptes des voix et dix heures d'attente, le Parti libéral-démocrate et le Parti conservateur étaient toujours en tête, à égalité. Le directeur du scrutin a donc décidé de désigner le vainqueur à la courte paille, après avoir envisagé de tirer à pile ou face.

Une expérience "vraiment traumatisante", a jugé Lesley Rickerby, la candidate libéral-démocrate qui a gagné le tirage au sort, et siègera donc au conseil du comté. "J'aurais préféré que se dessine une majorité. Mais ainsi fonctionne notre démocratie. Après plusieurs recomptes, nous n'avions guère le choix", a-t-elle déclaré après sa victoire sur le candidat conservateur Daniel Carr.

"C'est incroyable de voir que nous organisons une élection démocratique, et qu'on se retrouve finalement à tirer à la courte paille", a-t-elle ajouté.

"En le faisant, j'avais l'impression d'avoir mon destin entre mes mains. Mais je dois admettre que c'était vraiment traumatisant". Elle a reconnu qu'elle aurait été "très déçue de perdre de cette manière".

Avec ce tirage au sort, le Parti libéral-démocrate a gagné son troisième siège au conseil du comté de Northumberland, et a empêché le Parti conservateur d'obtenir un 34e siège, synonyme de majorité absolue. Le parti travailliste a quant à lui obtenu 24 sièges. Les sept derniers sièges sont allés à des candidats indépendants.

Les Britanniques ont voté jeudi pour renouveler près de 5.000 sièges de représentants locaux, un scrutin à valeur de test avant les élections législatives anticipées convoquées par la Première ministre Theresa May le 8 juin.

D'après les premiers résultats, sa formation, le Parti conservateur, se détachait nettement en tête, affichant une forte progression par rapport aux précédentes élections.