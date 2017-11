Insolite : Deux trous en un d'affilée

Il y a une chance sur 17 millions pour que deux golfeurs amateurs réussissent, coup sur coup et au même endroit, un trou en un, mais Jayne Mattey et Clair Shine l'ont fait, vendredi, dans le sud de l'Angleterre.

"Des gens sont venus nous voir au club house pour nous proposer de devenir nos agents, ou demander des autographes en plaisantant", s'est amusée Jayne Mattey, 57 ans, qui a confié avoir fêté la performance à coups de "tape m'en cinq" et d'une "petite danse" avec sa compagne de jeu.

"Je crois que c'est incroyable, et, bien sûr, nous ne nous y attendions pas du tout. Nous ne faisions que jouer l'une contre l'autre. C'était merveilleux parce qu'un trou en un, ça n'arrive pas si souvent que cela", a réagi Clair Shine, 77 ans, qui joue au golf depuis 25 ans et déjà auteure de son premier trou en un en 2005.

Le directeur général du club, Brad Chard, n'en revient toujours pas, d'autant que le trou N.13, un par 3, est considéré comme piégeux puisqu'il est entouré d'un fossé profond: "En 20 ans de carrière, je n'ai jamais entendu quelque chose de ce genre. C'est génial!"

Jayne Mattey et Clair Shine jouaient ensemble pour la première fois lors de ce match amical.