Insolite : Des diamants dans le caleçon

Il se promenait avec 800 grammes de diamants bruts dans le caleçon: un homme qui s'apprêtait à embarquer à Paris à bord d'un train pour Bruxelles a été arrêté fin décembre, a-t-on appris mercredi auprès de la douane.

Selon celle-ci, "le voyageur transportait des centaines de diamants bruts de diverses tailles, dans des paquets dissimulés dans ses sous-vêtements". Le lot a été expertisé à près de 300.000 euros.

Le voyageur, qui a expliqué venir de la République démocratique du Congo, n'a pu présenter de document justifiant la légalité et la provenance des pierres, qui ont donc été saisies, une prise "exceptionnelle" pour la douane.

L'importation de diamants bruts dans l'Union européenne est très encadrée. Depuis la mise en application du processus de Kimberley, ratifié en 2003, le commerce des diamants bruts nécessite la présentation d'un certificat attestant de la légalité et de la provenance des pierres.

Ce système de certification vise à stopper le commerce de "diamants de sang" ou "blood diamonds", issus d'Afrique et vendus clandestinement afin de financer des guerres civiles.

"La lutte contre les flux financiers illicites est l'une des quatre priorités de la douane afin de lutter contre les activités criminelles et terroristes", a souligné auprès de l'AFP Serge Puccetti, un responsable de la Direction générale des douanes. "Cette action s'est fortement renforcée depuis les attentats" jihadistes en France en 2015.