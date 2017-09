Insolite : Des chiens errants équipés de caméras de surveillance

Une entreprise thaïlandaise a mis au point un système ingénieux de surveillance qui prévoit de mettre à contribution des chiens errants équipés de «gilets intelligents» dotés de caméras vidéo miniatures, rapporte la presse thaïlandaise.

"Ce gilet intelligent est équipé d'une caméra et de capteurs sonores qui détectent les aboiements.

Quand le chien aboie excessivement, la caméra se déclenche et une vidéo est envoyée en direct aux autorités via une application.

En cas de besoin, les forces de l'ordre pourront rapidement intervenir", explique la société de solutions high-tech qui a mis au point ce dispositif de surveillance novateur.

Le projet a été initié au mois de mars dernier et les premiers prototypes ont été testés avec succès à la fin de l'été, explique-t-on auprès de la société.

Les premiers patrouilleurs canins seront déployés dans les rues de la capitale Bangkok.

"Nous pensons que les chiens errants ne sont pas différents des chiens domestiques.

Nous proposons un outil efficace qui permet de les mettre à contribution dans la surveillance des différents espaces urbains, particulièrement la nuit", précise-t-on de même source.