Insolite : Décapitation de dinosaures

Trois modèles grandeur nature de vélociraptors du museum national des dinosaures d'Australie ont été décapités par de mystérieux vandales qui se sont peut-être servis d'une scie à métaux, a annoncé la police mardi.

Les modèles de ces petits carnivores bipèdes, exposés en extérieur dans le musée de Canberra, ont été attaqués samedi soir, a précisé la police du Territoire de la capitale australienne.

"Les dégâts subis par les dinosaures montrent qu'une meuleuse ou une scie à métaux ont été utilisées pour ôter la tête du corps" par des "délinquants qui ont escaladé une barrière de 1,2 mètre pour entrer", selon la même source.

Mitchell Seymour, un employé du musée, a raconté au groupe de médias Australian broadcasting corporation que les dégâts avaient été repérés par des visiteurs. "On est sorti pour vérifier et trois de nos dinosaures avaient été décapités", a-t-il dit.

"On avait beaucoup d'enfants qui disaient, +maman, papa, qu'est-ce qu'ils ont les dinosaures?+ C'est égoïste", s'est-il lamenté.

Un dinosaure géant en fibre de verre avait été volé en 2013 au museum national avant d'être retrouvé au domicile d'un homme qui a raconté que c'était le résultat d'une plaisanterie, selon ABC.