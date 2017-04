Insolite : Concert électro à 5.400 mètres d'altitude

Un célèbre DJ britannique a atteint le camp de base de l'Everest au Népal où il donnera "la plus haute fête du monde", avec un set de musique électronique à 5.380 mètres d'altitude.

Alors que la saison d'alpinisme bat son plein au Népal, les aventuriers de l'Everest ne s'attendaient certainement pas à trouver dans leurs rangs le disc-jokey britannique Paul Oakenfold, trois fois nominé aux Grammy Awards.

M. Oakenfold, qui a notamment collaboré avec U2 et Madonna au cours de ses trois décennies de carrière, donnera un DJ-set au pied du plus haut sommet de la Terre. Une perturbation de la tranquillité des montagnes, grognent certains.

"Nous faisons les balances. Nous attendons avec impatience le concert. Tout le monde est très excité ici", a-t-il déclaré à l'AFP par téléphone.

Pour arriver au camp de base, le musicien de 53 ans a marché pendant dix jours. Son équipement a été transporté à dos de yaks et de sherpas.

"Je ne vais pas prétendre que c'était facile de monter ici", a-t-il confié, "mais c'était un trek magnifique. Si vous pouviez voir la vue que j'ai devant moi, c'est très inspirant !".

Mais ce concert à l'Everest sera certainement moins endiablé que ses sets nocturnes dans les discothèques du monde entier.

"L'audience sera probablement assise. L'air est si rare ici que vous êtes vite essoufflé", a précisé Ranzen Jha, un DJ népalais accompagnant M. Oakenfold.

Cet événement est le premier d'une série de performances qui ont pour but de sensibiliser aux effets du changement climatique et lever des fonds pour des ONG.