Insolite : Coincé dans une banque

Quand un distributeur automatique de billets du Texas a commencé à cracher des messages manuscrits appelant à l'aide avec les billets de banque, les policiers ont pensé qu'il devait s'agir d'un canular. Mais quand ils se sont rendus devant le distributeur de Bank of America dans la ville côtière de Corpus Christi (Texas), alertés par des clients interloqués, les policiers ont été supris d'entendre une petite voix sortir de la machine, raconte le Washington Post.

Un réparateur était bloqué à l'intérieur de la machine depuis deux heures, sans téléphone portable, et tentait d'alerter l'extérieur en écrivant des appels à l'aide sur des morceaux de papier qu'il glissait par l'une des fentes du distributeur.

"Il n'est pas possible de simplement tourner la poignée et sortir", a expliqué le porte-parole de la police locale, le lieutenant John Hooper.

Dans l'un de ses messages, le réparateur avait écrit: "Aidez-moi. Je suis coincé ici et je n'ai pas mon téléphone. Veuillez appeler mon patron" avec un numéro de téléphone.

La police a libéré l'employé, sans donner son nom, ni celui de son entreprise.