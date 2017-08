Insolite : Chemises pour hommes

Voici la raison pour laquelle les chemises des hommes ont une petite boucle à l’arrière. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi elle servait ?

Il semblerait que cette petite chose fasse partie de l’histoire. En effet, elles ont d’abord été utilisées par les marins qui accrochaient leurs chemises aux crochets du navire pendant qu’ils se changeaient. Puis cette petite boucle à fait son chemin jusqu’aux magasins et à la maison.

A l’époque où il n’y avait pas encore de placards ni de pinces à linges, ces boucles étaient utilisées pour accrocher les vêtements sur une corde afin de les faire sécher ou encore pour les ranger à la maison.

Mais elles ont également une histoire plus romantique. Durant les années 60, ces boucles situées à l’arrière des chemises ont également été très tendance chez les étudiants masculins.

En effet, les jeunes filles avaient l’habitude de les retirer des chemises des jeunes hommes qu’elles fréquentaient, et les garçons les coupaient afin de montrer qu’ils avaient une petite amie.