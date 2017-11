Insolite : Chat porté disparu

Le plus grand chat domestique du monde, Arcturus, et son congénère Cignus lui aussi détenteur d'un record dans le livre Guinness, sont portés disparus depuis l'incendie dimanche matin à Detroit du domicile de leurs propriétaires, ont rapporté ces derniers.

Arcturus, un savannah de 53,6 cm de haut et Cignus, un maine coon qui est le chat possédant la plus longue queue du monde (44,5 cm), ont probablement péri à cause des flammes mais les propriétaires Lauren et Will Powers nourrissent l'espoir qu'ils aient réussi à s'échapper.

"J'ai essayé de sauver les chats mais je n'ai pas réussi à les trouver avant que la fumée ne m'atteigne. Nous sommes quasiment certains qu'ils ont tous péri", a expliqué Will Powers sur sa page Facebook, indiquant qu'il était toutefois parvenu à laisser les portes ouvertes derrière lui pour que les félins puissent s'échapper.

"Nous avons absolument tout perdu, notre maison a disparu", s'est désolé M. Powers qui a sollicité la vigilance de ses voisins dans la banlieue de Detroit, dans le nord des Etats-Unis, pour aider à retrouver les deux animaux aux caractéristiques physiques hors du commun.

De nombreux amoureux des animaux ont par ailleurs participé à la levée de fonds organisée par les Powers pour financer leur refuge pour chats Ferndale Cat Shelter. Cette opération baptisée "Arcturus et Cignus" avait rassemblé plus de 2.400 dollars lundi à la mi-journée.