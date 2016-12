Insolite : Chasse au cochon à l'aéroport

Plusieurs policiers et des boucliers anti-émeutes: les grands moyens ont été utilisés mardi pour neutraliser un sanglier sauvage égaré sur le tarmac de l'aéroport international Chek Lap Kok à Hong Kong.

"A environ 14H30 (08H30 GMT), un cochon sauvage est entré dans une zone d'accès limité réservée au stationnement des avions", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'Autorité de l'aéroport. "L'unité de police de l'aéroport a été mobilisée et a maîtrisé le cochon", a-t-elle ajouté, précisant que les opérations de l'aéroport n'avaient pas été perturbées.

Le site du Apple Daily a publié une vidéo où l'on voit le sanglier tenter d'échapper aux policiers. "Il court par là, il est couvert de sang", commentait l'auteur de la vidéo.

Des photographies montraient du sang sur le museau de l'animal qui gisait au sol, écrasé par trois boucliers.

Selon la presse locale, le sanglier a été transporté dans un centre spécialisé pour y être soigné. Il s'agissait d'une femelle d'une cinquantaine de kilogrammes, ajoute la presse, qui cite le ministère de l'Agriculture et des Pêches.

Les sangliers sont très répandus dans la jungle hongkongaise. Ils font parfois des incursions en zone urbaine pour trouver de la nourriture.

Un sanglier avait semé la panique en 2015 lorsqu'il avait fait irruption dans un magasin, avait renversé un mannequin et était rentré dans une cabine d'essayage, provoquant la fuite du personnel et des clients.