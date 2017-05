Insolite : Bijou fantaisie

Acheté dans une brocante comme un bijou fantaisie pour une somme insignifiante, un solitaire en diamant de 26 carats va être vendu aux enchères chez Sotheby's à Londres pour un prix estimé entre 250.000 et 350.000 livres (jusqu'à 405.000 euros).

Soit un montant jusqu'à... 35.000 fois supérieur au prix d'achat de cette élégante bague surmontée d'une pierre blanche en forme de coussin, que sa propriétaire a portée pendant trois décennies en ignorant tout du trésor qu'elle avait au doigt, a indiqué la maison d'enchères.

Elle "la portait pour aller faire des courses, dans la vie de tous les jours", a indiqué Jessica Wyndham, responsable du département bijoux chez Sotheby's.

"Personne n'avait idée de sa valeur intrinsèque", a-t-elle ajouté, peut-être en raison de sa brillance toute relative qui "a pu induire en erreur et laisser penser qu'il ne s'agissait pas d'une vraie pierre".

Le bijou daterait en effet du XIXe siècle, époque où la taille des diamants privilégiait le volume à la brillance. "Les tailleurs travaillaient davantage avec la forme naturelle (...) pour conserver autant de poids que possible", a expliqué la responsable de Sotheby's.

Ce n'est que récemment, après en avoir discuté avec un joaillier, que sa propriétaire a réalisé que le solitaire pouvait finalement valoir bien davantage qu'une poignée de livres.

Après avoir été confié à Sotheby's, le diamant est authentifié par l'Institut gemmologique américain, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire. Elle est "surexcitée", a souligné Jessica Wyndham. "Mais qui ne le serait pas dans une situation pareille?", s’est-elle interrogée.

La vente aura lieu le 7 juin prochain.